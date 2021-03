Madre, padre e cinque figli contagiati dal Covid: Victoria va in coma e muore

La mamma di cinque figli non è sopravvissuta al Covid e si è spenta lasciando il marito solo ad occuparsi dei bambini. Non aveva patologie e indossava la mascherina

È rimasta in coma farmacologico lottando per rimanere in vita dopo essere stata contagiata dal Covid ma l’epilogo è stato drammatico. Si è spenta a soli 33 anni una donna, madre di cinque figli, che ad inizio marzo ha accusato i primi sintomi del contagio finendo in coma pochi giorni dopo e perdendo la vita il 16 marzo. L’aggiornamento drammatico è stato pubblicato sulla pagina GoFundMe aperta per sostenere le spese per il mantenimento dei figli piccoli della donna: “Per favore, sappiate che ha combattuto questa battaglia fino all’ultimo respiro – si legge – Anche se molti familiari, amici e altri hanno pregato per la sua guarigione, riconosciamo che ora è guarita, ma non nel modo che ci aspettavamo”. Victoria viveva a Cypress, in Texas ed è morta di Covid a soli 33 anni lasciando solo il marito Armando con cinque figli piccoli dei quali occuparsi.

LEGGI ANCHE =>> Uccisa dal covid a soli 11 anni, dramma nel modenese: la piccola era già affetta da gravi patologie



Suo marito ha detto che avevano preso sul serio la pandemia di Coronavirus. Indossavano maschere e rispettavano il distanziamento sociale, ma la loro figlia di 9 anni ha contratto il virus dopo aver mostrato i sintomi un giorno a scuola. “Indossavamo mascherine ovunque ma il virus ci ha contagiati”. L’intera famiglia ha contratto il Covid, compresa la figlia più piccola nata solo 11 giorni prima del contagio. “Ha sviluppato una febbre molto alta, non voleva mangiare, dormiva molto”, ha detto Armando della bimba. “Eravamo così preoccupati. Non pensavamo che ce l’avrebbe fatta.”

Raccolti 45mila dollari sulla pagina GoFundMe

Ma mentre lui e i bambini stavano poco alla volta sempre meglio, Victoria ha iniziato a peggiorare. “Non aveva problemi di salute. Nessuna patologia. È andata in terapia intensiva ed è stata ricoverata in condizioni critiche”. Amici e familiari sperano che GoFundMe aiuti a raccogliere fondi per la famiglia. Ad oggi sono stati raccolti 45mila dollari, la speranza è di arrivare sopre i 70mila dollari.