Terrore in volo, aereo colpito da un fulmine: lo spaventoso video dalla cabina di comando

Momenti di paura a bordo di un Boeing 737 diretto a Panama: l’aereo è stato colpito in pieno da un fulmine durante le fasi di discesa verso l’aeroporto

Hanno vissuto istanti di puro terrore i 140 passeggeri di un volo decollato da Los Angeles e tiretto a Panama City. Il velivolo, un Boeing 737 MAX si trovava in fase di discesa per atterrare all’aeroporto internazionale di Tocumen quando all’improvviso è stato colpito in pieno da un fulmine. Infatti in quel momento era in atto una tempesta con pioggia forte e molte scariche elettriche, una delle quali è andata ad infrangersi contro il velivolo generando un bagliore visibile anche da terra. L’episodio è avvenuto il 15 marzo e, fortunatamente, non ha avuto conseguenze. Con grande professionalità infatti i piloti hanno continuato le manovre di discesa e successivo atterraggio mantenendo il sangue freddo e rassicurando i passeggeri a bordo. L’atterraggio è avvenuto senza alcun problema ma certamente tutti se la sono vista brutta.

I piloti hanno mantenuto il sangue freddo: atterraggio senza problemi

“Sono rimasto davvero sorpreso da quello che ho visto, ma non c’è da avere paura, siamo tutti addestrati per questo tipo di eventi” ha raccontato Juan, uno dei piloti ai media locali. Di quanto accaduto vi è una testimonianza video realizzata proprio dalla cabina di pilotaggio dell’aeromobile che mostra il sangue freddo dei piloti nel bel mezzo della preoccupante tempesta di pioggia e fulmini.