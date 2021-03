Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 28 marzo 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 28 marzo 2021.

Chi sono gli ospiti che presenzieranno nella puntata di oggi di “Che tempo che fa”, domenica 28 marzo 2021? Eccoli, per voi di seguito.

Gli ospiti di “Che tempo che fa del 28 marzo 2021

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento sull’emergenza COVID-19. Per parlare della pandemia, saranno presenti in studio la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e Roberto Burioni.

Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, Piero Angela festeggerà i 40 anni del suo storico programma divulgativo “Quark”. Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, Fedez e Francesca Michielin, presenteranno “Chiamami per nome”, brano con il quale si sono classificati secondi all’ultimo “Festival di Sanremo”. Alessia Marcuzzi sarà protagonista di una lunga intervista tra carriera e vita privata, mentre Christian De Sica presenterà il programma, che lo vedrà protagonista il prossimo 3 aprile su Raiuno, “Una serata tra amici”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Max Pezzali, dal 30 marzo in libreria con “Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

Maria Rita Gagliardi