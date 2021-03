Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 28 marzo 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 28 marzo 2021.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un ampio spazio dedicato all’emergenza COVID-19. Per parlare della pandemia, saranno presenti in studio il sottosegretario alla Sanità, il Professor Pierpaolo Sileri, insieme al Professor Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani. Saranno, invece, in collegamento, Katia Ricciarelli e il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Mara Maionchi e Belen Rodriguez, protagoniste di una lunga intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Lo spazio musicale, direttamente dall’ultimo “Festival di Sanremo”, sarà dedicato ad Orietta Berti che canterà la canzone, presentata alla kermesse canora, “Quando ti se innamorato”.

Appuntamento, a partire dalle 14:00 su Raiuno, con “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi