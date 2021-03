L’Eredità 28 marzo 2021, alla Ghigliottina Roberta non riesce a vincere oltre 50.000 euro

Strada

Figura

Teatro

Con Me

Pioggia

Queste le cinque parole a disposizione per Roberta, campionessa di Pesaro, impegnata nella Ghigliottina del 28 marzo 2021 de L’Eredità.

Nella nuova puntata della versione “per beneficenza” dello show condotto da Flavio Insinna con protagonista finale Roberta, già campionessa conclamata e musicista marchigiana.

Dinnanzi a queste cinque parole Roberta ha optato per Quinta.

Ma non era Quinta la parola scelta dagli autori del quiz preserale di Rai 1: la parola che avrebbe consentito a Roberta di vincere 52.500 dopo una Ghigliottina con soli due dimezzamenti era infatti un’altra.

Ci dilunghiamo semplicemente per darvi la possibilità di provare ad indovinare anche voi, qualora non l’abbiate vista in diretta:

la parola nascosta nella busta poi aperta da Flavio Insinna era Danza.

Purtroppo Roberta non riesce a vincere l’eredità odierna e il totale vinto dai campioni che si sono prestati a partecipare a ‘L’Eredità per l’Italia’ è di 35.000 euro complessivi.