Muore a causa di una trombosi a 49 anni, dieci giorni dopo la vaccinazione

E’ morta a 46 anni, Cinzia Pennino.

Insegnava Scienze all’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile di Palermo.

E nel capoluogo siciliano è morta, presso il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo a causa di una trombosi.

Una decina di giorni fa, alla donna era stato somministrato il vaccino AstaZeneca contro il Covid.

La donna era giunta quattro giorni fa presso il Policlinico palermitano in condizioni molto gravi, come riportato dallo stesso nosocomio in una nota:

“La paziente è giunta al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo il 24 marzo in condizioni molto critiche con trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale. Trasferita presso la Terapia Intensiva in disfunzione multiorgano nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari è deceduta questa mattina”.

Il caso è stato quindi immediatamente segnalato alle autorità competenti.

“Come previsto in tale circostanza il caso è stato segnalato all’Aifa e alla autorità giudiziaria”.

(Ricordiamo che, quotidianamente, vengono somministrate centinaia di migliaia di dosi dei vaccini a disposizione dello Stato: nell’ultimo giorno, secondo quanto riportato dal sito del Sole 24 ore, sono state somministrate 221.126 dosi – oltre 9 milioni dall’inizio della campagna vaccinale).