Pierpaolo Pretelli attacca Elisabetta Gregoraci: “Deve smetterla”, la showgirl replica su Instagram

Pierpaolo Pretelli attacca duramente Elisabetta Gregoraci che replica su Instagram.

Tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è nata un’amicizia speciale che si è interrotta quando la showgirl calabrese ha deciso di abbandonare la Casa per tornare dal figlio Nathan Falco e l’ex Velino si è fidanzato con l’influencer Giulia Salemi. I due non hanno ripreso i rapporti e Pierpaolo, intervistato a RadioRadio, ha rivelato di essersi molto infastidito per alcuni atteggiamenti di Elisabetta, rea, a suo dire, di mettere like su Instagram a contenuti riguardanti i “Gregorelli”:

“Se ho risentito Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello? Le cose che dovevamo chiarire ce le siamo chiarite, sia in Casa che durante la finale, quando ho avuto modo di scambiare due parole con lei. L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli. Vorrei che un attimo si attenuasse il tutto. Lei ha sempre tenuto il discorso Gregorelli sull’amicizia e tale deve rimanere, un’amicizia. Lei è sempre stata chiara, un futuro fuori dalla casa con me non ci sarebbe stato e non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia Salemi”.

La replica di Elisabetta Gregoraci su Instagram

Le dichiarazioni di Pierpaolo, in men che non si dica, hanno fatto il giro del Web ed Elisabetta ha deciso di replicare in modo particolare. L’ex moglie di Flavio Briatore, tra le sue stories su Instagram, ha postato una sua vecchia foto in cui ha il dito sulla bocca e la scritta “Mood”. Pierpaolo raccoglierà l’invito di Elisabetta, decidendo di tacere e mettere finalmente la parola fine al loro botta e risposta che dura, ormai, da mesi?

Maria Rita Gagliardi