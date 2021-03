Padre molestatore seriale rapisce la figlia 14enne: “È un pericoloso ricercato”

Un uomo, già ricercato per essere un molestatore seriale, ha rapito la figlia dopo aver aggredito la madre inseguendola con un coltello. Avviate ricerche serrate per trovarlo

Una ragazzina texana sarebbe stata rapita dal padre, molestaore sessuale acclarato e registrato, dopo un’aggressione dell’uomo ai danni della madre della giovane. Lexus Nichole Gray ha 14 anni e mercoledì scorso sarebbe stata rapita a Point, a circa 65 miglia a nord est di Dallas, dopo che il padre, Justin Shaun Gray, avrebbe, secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della Rains County, aggredito la madre inseguendola con un coltello. Il sospetto, 40 anni, “è noto per essere pericoloso e ricercato”, hanno detto le autorità emettendo un ‘Amber Alert’, sistema di allarme nazionale in caso di sospetto rapimento di minore, adottato, nel 2002 dagli Stati Uniti e dal Canada ed in seguito anche da diversi altri stati. Sottolineando inoltre che Gray è “un molestatore sessuale registrato e ha un mandato di violazione della libertà condizionale attivo”.

La polizia: “Chiunque abbia informazioni ci contatti”

Gray è stato condannato nel 2009 per aver molestato sessualmente una ragazza di 16 anni, secondo quanto riportato dalle autorità e i registri pubblici del Texas. “La minorenne è in estremo pericolo”, hanno detto gli investigatori, aggiungendo che si ritiene che l’uomo e la figlia possano trovarsi a Dallas o a Mesquite. Lexus Grey ha i capelli biondi e gli occhi nocciola e pesa 70 kg. Justin Shaun Gray è un molestatore sessuale registrato, che “è noto per essere pericoloso e ricercato”, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Rains, pesa circa 90 Kg, ha i capelli neri e gli occhi nocciola. La polizia ha aggiunto che chiunque abbia informazioni è pregato di chiamare il 911 o l’ufficio dello sceriffo della contea di Rains al 903-473-3181.