Potente tornado si abbatte su Bandung: gravissimi danni provocati dalla furia del vortice

L’Indonesia è stata colpita anche da un tornado: il vortice ha colpito il capoluogo di Giava occidentale provocando danni alle abitazioni, facendo cadere alberi e rendendo molte strade impraticabili

Sono giorni durissimi per l’Indonesia che, dopo l’attentato messo a segno da uno o più kamikaze e l’esplosione della più grande rafferia di petrolio del Paese, ha dovuto fare i conti anche con le conseguenze di un tremendo tornado. È accaduto a Bandung, capoluogo della provincia indonesiana di Giava Occidentale, investita da un violento tornado che ha provocato molti danni ed estesi blackout ma, fortunatamente, nessuna vittima. Le immagini che arrivano dai quartieri colpiti mostrano le conseguenze del tremendo vortice che, stando agli esperti, avrebbe raggiunto la potenza F2 sulla scala Fujita interessando diverse aree abitate, scoperchiando le abitazioni o facendole addirittura crollare, sradicando alberi e ribaltando scooter o auto. La furia del vento ha investito improvvisamente ampie zone cittadine dopo che il tornado è sceso velocemente da una collina.

Blackout, case distrutte e alberi sradicati

A Bandung abitano circa 3 milioni di persone ed in migliaia hanno dovuto fare i conti con i danni provocati dalla tromba d’aria abbatutasi con ferocia sulle case e distruggendo alberi come se fossero fuscelli. Decine di strade sono rimaste bloccate per ore e alcune sono tutt’ora impraticabili per via dei numerosi alberi caduti. Inoltre il tornado ha provocato anche una fitta serie di blackout in decine di quartieri a causa del danneggiamento delle linee elettriche. Decine di vigili del fuoco hanno lavorato per ore nel tentativo di mettere i quartieri in sicurezza e così i tecnici della rete elettrica, al fine di ripristinarla in tempi celeri.