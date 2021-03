Akash Kumar contro Andrea Zelletta: “Non è un modello di successo come me”

Sul suo profilo Instagram, Akash Kumar si scaglia contro Andrea Zelletta, mettendo in dubbio il suo percorso lavorativo.

Durante il suo breve percorso a “L’Isola dei Famosi”, Akash Kumar si è contraddistinto per il suo carattere fumantino. Il modello di origini indiane, finito sotto l’occhio del ciclone per le molteplici identità utilizzate in passato per comparire in tv e per il colore dei suoi occhi che sarebbe stato ritoccato grazie ad un intervento chirurgico, in Honduras ha criticato aspramente i suoi compagni di reality e una volta eliminato dall’isola, si è scagliato contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, opinionisti del programma di Canale 5.

Tornato sui social, Akash li sta utilizzando per continuare a lanciare frecciatine a personaggi famosi che, a quanto pare, conosce. Così, sul suo profilo Instagram, il modello si è scagliato contro Andrea Zelletta, finalista dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” che, come lui, lavora nel mondo della moda:

“Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi. Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me. Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Con Zelletta ho pure litigato”.

Akask Kumar contro Andrea Zelletta: “Sono più bello di lui”

Akash ha continuato il suo racconto, davvero poco lusinghiero, su Andrea:

“Comunque tornando al discorso modelli, di solito quando fai televisione nella moda non entri più. Io invece ho fatto Ballando e mi hanno richiamato in Armani, sia per le sfilate che per alcune campagne. Quindi questo significa che tanto è dovuto dal tuo atteggiamento. Se sono più bello di Andrea? Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo quindi vedete voi”.

Per il momento, Andrea non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Akash. Cosa deciderà di fare? Stiamo per assistere ad un vero e proprio dissing tra modelli?

Maria Rita Gagliardi