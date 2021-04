Dramma sulla A4.

Quest’oggi – 31 marzo 2021 – poco prima delle 18 tra i caselli di San Donà e Cessalto in Veneto (tra Venezia e Trevisa) due differenti incidenti hanno causato due morti e un ferito.

Il primo incidente, avvenuto 2 km dopo il casello di San Donà in direzione Trieste, ha visto coinvolti un mezzo pesante e un furgone.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi, estraendo le due persone dalle lamiere dei mezzi: nonostante il pronto intervento degli operatori sanitari, non è stato possibile fare altro che constatare la morte de due giovani uomini, un friulano di 29 anni e di un albanese di 34 anni.

Mezz’ora dopo, sullo stesso tratto autostradale (ma al km 428+900) due mezzi pesanti sono entrati in collisione, fortunatamente senza causare vittime.

Anche in questo caso, i vigili del fuoco – prontamente intervenuti – hanno estratto una persona da uno dei due mezzi. L’uomo è stato immediatamente trasferito in ospedale, non in pericolo di vita.