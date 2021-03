L’Eredità 31 marzo 2021, Guglielmo perde alla Ghigliottina

Guglielmo Moretti, già campione a metà febbraio, è tornato alla Ghigliottina quest’oggi nella puntata del 31 marzo 2021 de ‘L’Eredità per l’Italia’.

Puntata, come già sappiamo, per beneficenza – con il montepremi dell’eventuale vincita destinato ad una onlus (in questo caso, il progetto Arca).

Guglielmo – studente di giurisprudenza, ricordiamo – si è presentato con 210.000 euro, divenuti poi 26.250 euro dopo la ghigliottina.

Ghigliottina che ha portato Guglielmo ad avere le seguenti cinque parole a disposizione

Venire

Capo

Solo

Oro

Campione.

Parole che hanno portato Guglielmo a scrivere – nel cartoncino posto affianco alla parola misteriosa – Napoli.

Ma le spiegazioni attribuite dall’aspirante magistrato all’associazione tra le parole appaiono poco convincenti già allo stesso campione.

Perché la parola scelta dagli autori questa sera non era Napoli.

All’interno della busta poi aperta da Flavio Insinna c’era un’altra parola “geografica” ma non si tratta del capoluogo partenopeo: la parola misteriosa di stasera era Mondo.

A posteriori, le associazioni appaiono tutte abbastanza evidenti. Ma, a posteriori, è facile dirlo.