Ha un malore in strada, il suo cane ferma il traffico per chiedere aiuto: il video è virale

Un cane ha letteralmente la salvato la sua padrona colpita da un malore e rimasta priva di sensi in strada. La storia di Clover è diventata virale dopo che il video del salvataggio è finito sui social

Sono immagini assolutamente incredibili quelle che arrivano dal Canada e che mostrano un cane misto maremmano fermare letteralmente un veicolo per chiedere aiuto dopo che la ragazza che lo stava portando a spasso è stata colpit da un malore. Clover, questo il nome dello splendido cane, è diventato per tutti un eroe e la sua storia sta girando in tutto il mondo dopo che la clip, ripresa da una vicina telecamera di sorveglianza, è stata caricata e condivisa sui social diventando virale. Il video è stato convidiso dall’utente @GoodNewsCorres1 insieme ad una didascalia che spiega l’accaduto: “Haly Moore e il suo cane Clover erano fuori a fare una passeggiata in un quartiere di Ottawa, in Canada, quando la ragazza ha avuto una crisi – si legge – È stato allora che il cane si è scatenato e ha fermato il traffico per chiedere aiuto. Moore dice che l’intervento del cane l’ha salvata”.

Il cane si è messo in mezzo alla strada per fermare le auto

La clip di una quindicina di secondi ha già raccolto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni: si vede la ragazza camminare con Clover al guinzaglio quando improvvisamente crolla a terra sul ciglio della strada. Il cane anzichè restare fermo inizia a muoversi per liberarsi dal guinzaglio e poi corre al centro della strada, fermando il veicolo in avvicinamento il cui conducente, proprio grazie al cane, capisce cosa sta succedendo e scende rapidamente dal suo mezzo per aiutare la ragazza e chiamare i soccorsi. “È stato davvero impressionante, il cane mi ha effettivamente bloccato la strada”, ha raccontato a CTV New Dryden Oatway, autista di veicoli che si è fermato per aiutare Moore. “Per tutto il tempo il cane ha tenuto gli occhi su Hailey senza mai distogliere gli occhi da lei. Ha tenuto le distanze da me ma assicurandosi che la sua proprietaria stesse bene, è stato fantastico”. Oggi Clover è per tutti un vero eroe.