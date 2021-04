Nonna a 34 anni: la figlia 16enne di Pamela ha dato alla luce un maschietto

Diventa nonna a 34 anni: Pamela è una delle nonne più giovani d’Italia. La figlia sedicenne ha dato alla luce un maschietto all’ospedale di Marsala

Nonna a soli 34 anni. Quello che potrebbe sembrare pura utopia è invece il sogno coronato da Pamela, una donna che nelle ultime ore ha gioito pubblicamente per la nascita della sua nipotina avuta dalla figlia sedicenne. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Facebook, corredato da un’immagine che la mostra nel nosocomio di Marsala con la neonata in braccio. Ma la piccola, che potrebbe sembrare sua figlia, è in realtà la sua nipotina. “Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta, consiglierei a ognuno di voi di diventare nonna… – ha scritto Pamela – Fino a qualche mese fa, certamente non pensavo di diventare nonna a 34 anni.. Essere nonni non significa essere vecchi, significa essere stati benedetti con il regalo più bello che possa esistere. Un ringraziamento speciale, va al reparto Ginecologia di Marsala, al dottor Ferreri, ostetriche ed infermieri, che sono fantastici”.

Una storia bellissima quella che arriva dalla Sicilia, dal Trapanese: il piccolo è nato nel reparto Ginecologia dell’ospedale Paolo Borsellino e fa di Pamela la nonn più giovane di tutta Marsala ma anche una delle nonne più giovani d’Italia. Un record possibile anche perchè lei stess ha dato alla luce sua figlia Michelle molto presto e lei è diventata madre a 16 anni.

Le parole di nonna Pamela poco prima del parto

“A volte non capirò le tue scelte, A volte non saremo d’accordo ma non ci sarà mai e poi mai una sola volta in cui non sarò dalla tua parte… Sarò sempre con te, dalla tua parte, nella vittoria e nella sconfitta, perché ogni cosa che fai tu è un p’ come se la facessi anche io… perché tu sei una parte di me…” scriveva la donna pochi giorni prima di diventare nonna. La scelta della gravidanza non è stata immediatamente condivisa da Pamela che però in poco tempo ha cambiato idea accettandola e sostenendola giorno dopo giorno, fino al lieto evento.