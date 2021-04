Serie A, dove vedere la ventinovesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La ventinovesima giornata di Serie A si disputerà tutta nella giornata di sabato. Il big match è il derby di Torino in programma alle 18.

La ventinovesima giornata è in programma sabato 3 aprile, alla vigilia del giorno di Pasqua. Si parte alle 12.30 con la sfida di San Siro fra Milan e Sampdoria. Ben 7 i match in contemporanea in programma alle 15. Gli incontri più interessanti sono Sassuolo-Roma e Atalanta-Udinese. Le altre sfide del primo pomeriggio sono: Lazio-Spezia, Napoli-Crotone, Genoa-Fiorentina, Cagliari-Verona e Benevento-Parma.

Alle 18 si disputerà il derby di Torino fra la compagine granata e la Juventus di Andrea Pirlo. Il ventinovesimo turno si chiuderà con la trasferta dell’Inter capolista a Bologna alle ore 20.45.

Serie A, ventinovesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della ventinovesima giornata di Serie A: