Chi è Maria Rosa De Sica, figlia di Christian: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Maria Rosa De Sica, figlia dell’attore Christian De Sica.

Questa sera, in prima serata su Raiuno, andrà in onda “Una serata tra amici”, show interamente dedicato all’omaggio alla carriera del grande Christian De Sica. A presenziare al programma, tra i tanti ospiti previsti nel corso della trasmissione, ci sarà anche Maria Rosa De Sica, figlia dell’attore. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Maria Rosa De Sica

Maria Rosa De Sica è nata a Roma, il 24 giugno 1987. Figlia di Christian De Sica e Silvia Verdone, sorella dell’attore Carlo, è nipote del grande Vittorio. Ha un fratello che si chiama Brando. Debutta in tv, duettando con il padre nel brano “I’m in the mood for love” di Julie London. Ha studiato design di moda ed ha una grande passione per il canto, trasmessa da Christian. A soli 4 anni, cantava già nel coro dell’asilo Vive a Roma, dove lavora come stilista e costumista.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposata con Federico Pellegrini con il quale condivide la passione per la moda. I due si sono sposati a Capri ed hanno fondato insieme un brand che si chiama “Mariù”. Grande amante degli animali, tanto da possedere alcuni cani, ha rivelato di avere un rapporto speciale con lo zio Carlo.

Maria Rita Gagliardi