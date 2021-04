Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventinovesima giornata

Ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

Il ventinovesimo turno di Serie A si è aperto alle 12.30 con il pareggio fra Milan e Sampdoria per 1-1. Vantaggio iniziale dei blucerchiati con Quagliarella e pareggio dei rossoneri con Hauge. Alle 15 si sono giocati 7 incontri in contemporanea. L’Atalanta ha battuto per 3-2 l’Udinese, grazie a una doppietta di Muriel e al gol di Zapata; per i friulani a segno Pereyra e Stryger Larsen.

Il Napoli ha battuto il Crotone con un pirotecnico 4-3. Per i partenopei in gol Insigne, Osimhen, Mertens e Di Lorenzo; per i calabresi, invece, sono andati a segno due volte Simy e una volta Messias. Sassuolo e Roma hanno impattato sul 2-2. Vantaggio iniziale della Roma con il rigore di Pellegrini e pari del Sassuolo firmato Traorè. Bruno Peres ha riportato in vantaggio i giallorossi, ma nel finale Raspadori ha pareggiato i conti. Stesso risultato fra Benevento (gol di Glik e Ionita) e Parma (in gol Kurtic e Man).

Ventinovesima giornata, l’Inter batte il Bologna e vede lo scudetto. Torino e Juventus pareggiano nel derby

Sempre alle 15 il Verona ha espugnato la Sardegna Arena, battendo per 2-0 il Cagliari con le reti di Barak e Lasagna. La Lazio ha sconfitto nel finale lo Spezia con il risultato di 2-1. Vantaggio iniziale dei biancocelesti con Lazzari e pareggio dello Spezia con Verde. Al 90esimo Caicedo ha siglato il gol del successo laziale. Genoa e Fiorentina hanno pareggiato per 1-1. Vantaggio dei padroni di casa con Destro e pareggio dei toscani firmato Vlahovic.

Alle 18 Torino e Juventus si sono divisi la posta in gioco nel derby della Mole, pareggiando per 2-2. Vantaggio iniziale dei bianconeri con Chiesa e sorpasso granata con la doppietta di Sanabria. A pochi minuti dal termine la Juventus ha pareggiato con il 24esimo centro di Cristiano Ronaldo. Alle 20.45 si è registrato il successo dell’Inter capolista a Bologna. Gli uomini di Conte si sono imposti per 0-1, grazie a un gol di Lukaku, e ora sono a +8 sul Milan e con una partita in meno. Scudetto sempre più vicino.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 29a GIORNATA: Milan-Sampdoria 1-1; Napoli-Crotone 4-3; Sassuolo-Roma 2-2; Atalanta-Udinese 3-2; Benevento-Parma 2-2; Cagliari-Verona 0-2; Lazio-Spezia 2-1; Genoa-Fiorentina 1-1; Torino-Juventus 2-2; Bologna-Inter 0-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 68 Inter*; 60 Milan; 58 Atalanta; 56 Juventus* e Napoli*; 52 Lazio*; 51 Roma; 41 Verona; 40 Sassuolo*; 36 Sampdoria; 34 Bologna; 33 Udinese; 32 Genoa; 30 Fiorentina e Benevento; 29 Spezia; 24 Torino*; 22 Cagliari; 20 Parma; 15 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 24 Cristiano Ronaldo (Juventus); 20 Lukaku (Inter); 18 Muriel (Atalanta); 15 Ibrahimovic (Milan) e Simy (Crotone); 14 Immobile (Lazio), Insigne (Napoli) e Lautaro Martinez (Inter); 13 Vlahovic (Fiorentina) e Joao Pedro (Cagliari).