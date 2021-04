Sondaggi politici, Lega scende sotto il 23%. Risale il PD, bene M5S e Fratelli d’Italia

La Supermedia elaborata da YouTrend per AGI rivela che per la prima volta negli ultimi tre anni la Lega scende sotto la soglia del 23%.

Stando all’ultima rilevazione, infatti, il Carroccio viene dato al 22,9%, in calo dello 0,4% rispetto al sondaggio di 14 giorni fa. Sembra davvero lontanissima l’estate 2019, quando la Lega veleggiava intorno al 35% dei consensi, tanto da spingere Salvini a mettere fine all’esperienza del governo gialloverde (assieme al Movimento 5 Stelle) per provare ad andare alle urne (non riuscendovi).

La nomina di Enrico Letta a segretario del PD sembra aver ridato linfa ai Democratici, che recuperano uno 0,8% rispetto alla scorsa rilevazione. Se si votasse oggi, il Partito Democratico conquisterebbe il 18,7% dei consensi, tenendo così a distanza Fratelli d’Italia.

Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna ancora uno 0,2% e conferma quella crescita a cui stiamo assistendo ormai da molti mesi. Gli eredi di Alleanza Nazionale sono al 17,1% secondo la Supermedia di YouTrend, mentre il Movimento 5 Stelle è subito dietro con il 16,9% (+ 0,3% rispetto a 14 giorni fa).

Il centrodestra unito raggiungerebbe il 47,5% dei consensi

Sembra in fase calante Forza Italia, che pure veniva da un buon periodo. Il partito di Silvio Berlusconi perde uno 0,6% e scende al 7,5%. Poche variazioni tra i partiti minori, con Azione di Carlo Calenda che si ferma al 3,3% e mantiene un leggero vantaggio su Italia Viva (3,1%). Sinistra Italiana è data al 2,2%, mentre Art.1 – MDP si fermerebbe all’1,9%.

In caso di ritorno al voto (attualmente molto poco probabile), il centrodestra unito (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) raggiungerebbe il 47,5%, mentre la cosiddetta “alleanza progressista” (PD, M5S, Sinistra Italiana e Articolo 1) si fermerebbe al 39,7%, anche se la percentuale potrebbe crescere in caso di “approdo” nella coalizione di forze come Azione, Italia Viva, +Europa e Verdi.