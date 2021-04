L’annuncio delle gemelle con lo stesso fidanzato: “Il nostro ménage a trois diventa un reality”

Un reality show per raccontare una relazione sentimentale a tre decisamente particolare. È quella di due gemelle 34enni, fidanzate con lo stesso uomo

Due sorelle gemelle con un fidanzato solo. Sembra la trama di un film ma è una storia reale, al centro di un reality chiamato Extreme Sisters che avrà come protagoniste le sorelle australiane Anna e Lucy ed il loro amore condiviso. Le gemelle, che amano definirsi le più identiche al mondo, lanceranno a breve il reality per raccontare come trascorrono la vita quotidiana con un solo ragazzo, medesimo fidanzato di entrambe, con il quale trascorrono anche la notte insieme. Anna e Lucy, 34 anni, frequentano infatti Ben Byrne e con lui passano la notte (e fanno l’amore) in un grande letto extra size in grado di contenerli comodamente tutti e tre. La storia è stata raccontata dal Sun che anticipa i dettagli del triangolo amoroso al centro di Extreme sisters. Oltre a condividere praticamente tutto della loro vita, dall’abbigliamento al trucco, dall’acconciatura ai gusti in cucina fino le due si sono sottoposte anche a diversi interventi di chirurgia plastica per perfezionare la loro somiglianza ed essere completamente identiche, in tutto e per tutto. Dai trattamenti riempitivi per le labbra al laser, dall’epilazione a luce pulsata intensiva alle protesi mammaria, le 34enni non si sono fatte mancare proprio nulla.

LEGGI ANCHE =>> Le gemelle Lee espulse dalla nazionale sudcoreana di volley per uno scandalo relativo al loro passato



Le gemelle rivelano come si sono fidanzate dello stesso uomo

Riguardo al loro fidanzato hanno rivelato che la relazione a tre funziona benissimo e che Ben si comporta allo stesso modo con entrambe. Raccontando che: “la prima sera che siamo uscite insieme con Ben, l’abbiamo baciato tutte e due e dunque abbiamo capito che la cosa poteva funzionare. In passato avevamo avuto fidanzati separati che però non capivano il nostro forte legame. Ben ci capisce e ci accetta per quello che siamo. Sin dal primo giorno Ben ci ha sempre trattate allo stesso modo. Tra noi non c’è nessuna gelosia. E lui ottiene il doppio dell’amore e il doppio dell’attenzione, quindi non si lamenta mai.”. Anna e Lucy hanno spiegato di stare insieme “24 ore su 24, 7 giorni su 7; abbiamo gli stessi gusti in tutto, quindi è ovvio che ci piaccia anche lo stesso ragazzo…”. Motivo che le ha spinte a decidere di raccontare il loro ménage a trois in un reality show del quale saranno protagoniste e che sarà programmato da fine aprile su TLC Foxtel.