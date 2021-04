Dramma di Pasquetta: si schianta contro un albero dopo una grigliata e muore a 21 anni

Dramma di Pasquetta nel torinese.

A Riva di Chieri, un ragazzo di 21 anni era stato con alcuni amici a fare una grigliata poco lontano da casa quando, con altri due amici, è salito sulla sua Fiat Punto per dirigersi a casa di altri amici.

Purtroppo però Simone – questo il nome del ragazzo – ha perso il controllo della macchina, forse a causa dell’elevata velocità, andando a schiantarsi contro un albero.

Ad avere la peggio proprio il ragazzo alla guida, mentre i suoi due amici sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco – prontamente giunti sul luogo dell’incidente- e sono stati trasportati in elisoccorso al Cto di Torino: hanno riportato alcune lesioni e un trauma cranico ma non sono in pericolo di vita.

Grande lutto in famiglia (e per la sorella, in particolar modo) e nelle comunità di Riva di Chieri e di Chieri, dove il ragazzo aveva studiato, frequentando il liceo Scientifico di zona.