L’Isola de Famosi, chi è Beatrice Marchetti: età, biografia e curiosità

Beatrice Marchetti è ufficialmente una concorrente de “L’Isola dei Famosi”. La bellissima modella è sbarcata in Honduras ieri sera, durante la consueta puntata serale del reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti è nata a Brescia, nel 1996. Figlia unica, suo padre si chiama Pio, sua madre Lorena. A soli 16 anni, realizza il suo primo book e viene scelta per una campagna di Enrico Coveri. Avviata la carriera di modella, nel 2013 si trasferisce sfila per diverse importanti case di moda, tra cui Giambattista Valli. Molto richiesta anche in Francia, è spesso sulla rivista “L’Officiel”, un magazine parigino di ispirazione design e moda. Nel 2017, prende parte a “Loro”, la pellicola in due parti di Sorrentino che la vede a fianco di Riccardo Scamarcio. Recentemente ha prestato il suo volto per Kiko, il noto marchio di make Up, e per i Gioielli di Roberto Cavalli

Per quanto riguarda la vita sentimentale, risulta essere ufficialmente single.

Maria Rita Gagliardi