La madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, truffata da un produttore. O c’è dell’altro?

Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, sarebbe stata truffata da un produttore per una cifra complessiva di oltre 330.000 euro. La difesa dell’uomo: “La signora è innamorata di me”. L’inchiesta delle ‘Iene’.

Un’assurda vicenda sta interessando la madre di Valeria Marini, l’83enne Gianna Orrù, e un produttore cinematografico di 47 anni, Giuseppe Milazzo Andreani. La madre della Marini ha denunciato di essere stata truffata dall’uomo, con somme che arrivano fino a 330.000 euro.

Gianna Orrù ha raccontato di aver conosciuto il produttore cinematografico nell’ufficio della figlia nel 2018. Giuseppe Milazzo Andreani avrebbe proposto alla signora di fare un investimento su una piattaforma che consente di vendere e comprare monete virtuali, in modo da guadagnare grandi percentuali.

Andreani sostiene, invece, che questa vicenda è semplicemente una storia d’amore finita male. Avete capito bene. L’uomo, incalzato dalla iena Filippo Roma, ha detto: “Non faccio il broker, sono un produttore cinematografico. La signora Orrù lo sa benissimo. Questa è una invenzione di Valeria Marini, perché ce l’ha con me. Stop”.

Le ‘Iene’ stanno cercando di far luce sulla truffa subita dalla madre di Valeria Marini. La difesa di Milazzo Andreani: “La signora Gianna Orrù aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me”

La madre di Valeria Marini a marzo ha denunciato l’uomo. In aula l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato rinviato a giudizio per truffa aggravata.

La donna, intervistata dalle ‘Iene’, sostiene che il produttore avrebbe agito da intermediario, chiedendole i soldi da investire per poi procedere alle operazioni tramite un broker, Valerio Andrea Inturri. Milazzo Andreani ha negato di aver messo in contatto la donna con il broker. Nell’intervista di Filippo Roma, l’uomo si è incredibilmente difeso, sostenendo una presunta storia d’amore finita male con la signora: “La signora Gianna Orrù aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me. Siccome io non ci sono stato, allora lei si è inventata tutto. Ti mando pure i messaggi della signora nuda”.

La Orrù ha negato alle ‘Iene’ qualsiasi presunta relazione con l’uomo. Nella puntata in onda questa sera, Filippo Roma chiederà alla Orrù di mostrarle la chat con l’uomo. La donna scoprirà, però, che tutte le chat sono state cancellate. Ma un ingegnere informatico recupererà tutto il materiale.

Storia di sesso o truffa? La risposta ci sarà stasera nel corso della trasmissione televisiva di Italia 1.