Come sta Silvio Berlusconi? Il Cavaliere ricoverato nuovamente al San Raffaele

Berlusconi è da ieri pomeriggio nuovamente ricoverato al San Raffaele. Si tratta del secondo ricovero nel giro di poche settimane.

Silvio Berlusconi è ricoverato nuovamente all’ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio. La notizia è stata confermata da Forza Italia. Dopo una visita di controllo, si è deciso di ricoverare nuovamente il Cavaliere, sottoponendolo ad alcuni accertamenti. Quello di ieri è soltanto l’ultimo dei tanti ricoveri subiti dall’ex premier nell’ultimo periodo.

Solo poche settimane fa, Berlusconi era stato ricoverato e dimesso in due giorni dal San Raffaele, per il monitoraggio clinico di routine e per l’adeguamento della terapia in atto. Il ricovero avvenne lo scorso 24 marzo. A informare sulla notizia fu il suo avvocato, Federico Cecconi, che parlò appunto di un adeguamento della terapia.

Berlusconi ha trascorso la Pasqua con sua figlia Marina nella villa in Provenza. Ora questi ulteriori accertamenti al San Raffaele. Il Cavaliere è giunto al San Raffaele in elicottero. Intanto, domani a Siena si terrà la sentenza del Ruby Ter, in cui Berlusconi è imputato di corruzione in atti giudiziari.

Secondo alcune indiscrezioni, Berlusconi alternerebbe momenti di lucidità e solita brillantezza ad altri in cui appare maggiormente confuso.