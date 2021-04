Elisa Isoardi alla conduzione di Domenica Live o Mattino Cinque Weekend?

Secondo il “blog di Davide Maggio” e “Il Fatto Quotidiano”, Elisa Isoardi potrebbe essere la nuova conduttrice della prossima edizione di “Domenica Live” o di “Mattino Cinque Weekend”.

Conclusa l’esperienza in Rai, Elisa Isoardi, dal punto di vista lavorativo, sta vivendo una seconda vita a Mediaset. Attualmente in Honduras come naufraga dell’edizione in corso de “L’Isola dei Famosi”, dove sta mostrando il suo carattere forte e combattivo, la conduttrice, quarta classificata dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, potrebbe diventare il nuovo volto di punta di Canale 5 e in particolare del fine settimana della quinta rete nazionale.

I possibili nuovi progetti di Elisa Isoardi a Canale 5

A rivelarlo è il “blog di Davide Maggio”, secondo il quale l’ex compagna di Matteo Salvini, in seguito al possibile ridimensionamento di Barbara D’Urso a Canale 5, potrebbe prendere il timone di “Domenica Live”:

“Per lei ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio”.

L’indiscrezione di Davide Maggio e confermata da “Il Fatto Quotidiano” che, a tal proposito, aggiunge:

“Elisa Isoardi, dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, avrà una nuova possibilità sulle reti Mediaset. Da qui diverse ipotesi in campo: Domenica Live (notizia svelata da DavideMaggio.it) o, cosa più probabile, la conduzione di uno spin off di Mattino 5 per il weekend, soluzione che potrebbe agitare gli attuali conduttori del contenitore mattutino”.

Quale sarà il futuro lavorativo di Elisa Isoardi? Lo scopriremo tra qualche mese, quando la nuova stagione televisiva avrà inizio.

Maria Rita Gagliardi