Tommaso Zorzi: “Ecco perchè non partecipo ai programmi di Barbara D’Urso”

Attraverso un’intervista rilasciata a “Il Giornale”, Tommaso Zorzi spiega il motivo per il quale ha deciso di non presenziare ai programmi condotti da Barbara D’Urso.

Già opinionista dell’edizione in corso de “L’Isola dei Famosi” insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi continua la sua ascesa nel mondo della televisione debuttando, finalmente, come conduttore. A partire da questa sera, il vincitore del “Grande Fratello Vip”, opinionista fisso anche del “Maurizio Costanzo Show”, su Mediaset Play sarà al timone di “Punto Z”, appendice dell”Isola che sarà un mix tra talk show, giochi ed intrattenimento dedicati al mondo dello spettacolo. Ospiti della prima puntata saranno Maurizio Costanzo e Giulia Salemi, amica/nemica di Zorzi nel bunker di Cinecittà.

Tommaso Zorzi: “Non vado dalla D’Urso per evitare sovraesposizioni”

In molti, però, continuano a domandarsi come mai Tommaso, al contrario dei suoi ex compagni della Casa più spiata d’Italia, non stia presenziando ai programmi condotti da Barbara D’Urso su Canale 5. Attraverso un’intervista rilasciata a “Il Giornale”, l’influencer milanese ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di non comparire nei salotti della Barbarella nazionale:

“Volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo Barbara d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”.

Tommaso, inoltre, ha fatto sapere di non pensare all’eventualità di condurre un suo programma durante la domenica pomeriggio. Voci di corridoio sostengono che Barbara D’Urso, durante la prossima stagione televisiva, sarà ridimensionata e al suo posto potrebbero subentrare Elisa Isoardi, attualmente in Honduras come naufraga all’Isola, oppure proprio Tommaso che, però, dichiara: ““Sono un po’ giovane per certe ambizioni”.

Maria Rita Gagliardi