Arrestato per violenza sessuale Marcello Grasso, fratello dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso

Il 69enne è il fratello dell’ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Ad accusare il neuropsichiatra Marcello Grasso è stata una paziente.

Una notizia scioccante arriva da Palermo. Marcello Grasso, neuropsichiatra stimato e conosciuto in città, è stato arrestato il 30 marzo scorso con l’accusa di violenza sessuale. Ora è recluso nel carcere di Palermo. Il medico è il fratello di Pietro Grasso, ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia.

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Lo Re, legale di Marcello Grasso, rilasciate a ‘La Repubblica’: “Il mio assistito non si è trincerato dietro la facoltà di non rispondere, ma ha risposto a tutte le domande del giudice. E non ha screditato l’ex paziente, ma ha fornito argomentazioni logiche per offrire una diversa ricostruzione dei fatti”.

Il legale di Grasso ha criticato la severità della sentenza: “C’è una severità inspiegabile nei suoi confronti, visto che lo stesso pool che indaga su questi reati, procedendo per situazioni simili che coinvolgevano professionisti, ha chiesto soltanto l’arresto domiciliare. Il dottore Grasso ha un’esperienza professionale di 40 anni in strutture pubbliche e private: non c’è mai stata una paziente che ha riferito fatti del genere e questa è una cosa che dovrebbe far riflettere”.

Ad accusare il medico di violenza sessuale aggravata è stata una paziente. L’inchiesta della procura di Palermo è scattata dopo la denuncia di una paziente e ruota attorno al metodo utilizzato dal neuropsichiatra. Egli utilizzerebbe il teatro come forma di terapia e la donna ha riferito di avere indossato un costume di burlesque durante una seduta terapeutica. Nello studio del medico sarebbero avvenuti i presunti abusi, che consisterebbero in massaggi.