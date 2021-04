Serie A, dove vedere la trentesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La trentesima giornata di Serie A scatterà sabato con tre anticipi. La capolista Inter di scena domenica a San Siro contro il Cagliari.

Alle 15 con l'anticipo fra Spezia e Crotone. Alle 18 è in programma la sfida del Tardini fra il Parma e il Milan. Alle 20.45, invece, il sabato calcistico verrà chiuso con l'incontro fra Udinese e Torino.

Alle 12.30 di domenica l’Inter di Antonio Conte, ormai sempre più vicina allo scudetto, affronterà il Cagliari a San Siro. Sono tre gli incontri in programma in contemporanea alle ore 15: Juventus-Genoa, Sampdoria-Napoli e Verona-Lazio. Alle 18 la Roma ospiterà all’Olimpico il Bologna. Alle 20.45, invece, è in programma la sfida tra Fiorentina e Atalanta.

Il trentesimo turno terminerà lunedì sera con il posticipo delle 20.45 fra Benevento e Sassuolo.

Serie A, trentesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della trentesima giornata di Serie A: