Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 11 aprile 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” dell’11 aprile 2021.

Dopo la pausa di domenica scorsa, dovuta alla Pasqua, questa sera, in prima serata su Raitre, torna “Che tempo che fa”. Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio, aiutato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, accoglierà in studio.

La puntata si aprirà con una grandissima esclusiva: Pelé, considerato il più grande calciatore di tutti i tempi. E ancora, sempre per l’ambito calcistico, Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale italiana di calcio femminile. Roberto Burioni farà il punto sull’emergenza COVID-19, mentre il regista Matteo Garrone promuoverà la messa in onda di “Gomorra-New Edition”, prevista venerdì 16 aprile su Rai3. Don Davide Banzato, invece, promuoverà il suo libro “Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore”. Noemi presenterà “Glicine”, brano presentato all’ultimo “Festival di Sanremo” e sarà presente al consueto tavolo del programma, insieme a Lello Arena, Orietta Berti e Marisa Laurito, nelle librerie con l’autobiografia “Una vita scapricciata”.

Appuntamento a questa sera, in prima serata, con una nuova puntata di “Che tempo che fa”.

Maria Rita Gagliardi