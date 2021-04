Panico al supermercato: lucertola di due metri si arrampica sugli scaffali

Clienti e dipendenti di un supermercato sono rimasti per oltre un’ora a tu per tu con un’enorme lucertola entrata nel negozio e rimasta sugli scaffali

Quando l’hanno vista all’interno del supermercato non potevano credere ai loro occhi. Una lucertola di dimensioni ragguardevoli si è introdotta all’interno della struttura seminando il panico tra i clienti che in quel momento erano impegnati a fare la spesa. È successo in un market della città thailandese di Nakhon Pathom e le immagini dell’enorme rettile, lungo quasi due metri stando a quanto riferito dal Daily Mail, hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Nei filmati catturati da alcuni testimoni si vede la lucertola attraversare i corridoi cercando poi di arrampicarsi sugli scaffali, provocando così la caduta della merce sul pavimento. Il tutto a pochi metri dai clienti spaventati e preoccupati.

L’enorme rettile è poi scappato tra i cespugli

Sia l’impiegato del supermercato che i clienti non hanno potuto fare altro che rifugiarsi dietro il bancome ed attendere l’arrivo dei soccorsi. Ma ci è voluta oltre un’ora prima che raggiungessero la struttura e allontanassero l’animale: “Mai vista una lucertola così grande in vita mia – ha raccontato ancora sconvolto l’impiegato – è rimasta sullo scaffale per un’ora. La squadra di soccorso è arrivata e l’ha cacciata via. Ma non l’hanno presa, è semplicemente scappata tra i cespugli”.