Automobilista ubriaco si schianta contro un’auto: morto un bimbo di 5 anni, grave il padre

Rischia accuse pesantissime un uomo che a bordo di una Bmw si è scontrato contro una Nissan sulle strade di Houston. Nell’impatto un bimbo è rimasto ucciso

Sono notizie che fanno male quelle che arrivano dallo stato americano del Texas dove un bimbo di soli 5 anni è rimasto ucciso in un grave incidente provocato da un automobilista ubriaco. Il dramma si è consumato a Houston nella nottata di domenica lungo la Southwest Freeway, come confermato dalle autorità. Intorno alle 3.30 del mattino una Bmw diretta a nord sulla strada di accesso alla SW Freeway si è scontrata con una Nissan che si trovava su Fountain View. Un impatto violentissimo che ha provocato il ribaltamento della Nissan a bordo della quale viaggiavano il bimbo di 5 anni, seduto in un seggiolino, ed il padre alla guida del veicolo. Come riferito dalla polizia di Houston il piccolo è rimasto nel veicolo proprio perchè si trovava allacciato al seggiolino nella parte posteriore dell’auto.

Per il bimbo non c’è stato nulla da fare

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sia l’uomo che il bimbo sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dove però il piccolo è stato dichiarato morto. Il padre è invece sopravvissuto all’incidente ma al momento le sue condizioni dopo il ricovero non sono chiare. I testimoni hanno riferito di essere intervenuti per impedire che l’altro automobilista a bordo della Bmw cercasse di fuggire come stava tentando di fare. Ai presenti l’uomo è apparso poco lucido, probabilmente intossicato da alcol o sostanze stupefacenti. È stato arrestato dalla polizia ed ora rischia accuse molto severe per aver provocato la morte di un bambino ed il ferimento di un adulto; accuse che potrebbero aggravarsi qualora venisse accertata la presenza di sostanze o alcol nel sangue.