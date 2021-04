Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la trentesima giornata

Trentesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

Il trentesimo turno di Serie A si è aperto sabato pomeriggio con il successo in rimonta negli ultimi minuti dello Spezia sul Crotone per 3-2. Vantaggio dei calabresi con Djidji e pari con Verde dello Spezia. A 10 minuti dal termine Simy ha riportato avanti il Crotone, ma a tempo ormai scaduto si è registrato il clamoroso sorpasso dello Spezia con Maggiore ed Erlic. Alle 18 il Milan si è imposto a Parma per 1-3. I rossoneri sono andati a segno con Rebic, Kessie e Leao; gol del momentaneo 1-2 del Parma firmato da Gagliolo.

Alle 20.45 importantissimo successo esterno del Torino sul campo dell’Udinese per 0-1. A sigillare il successo dei granata è stato un rigore di capitan Belotti.

Trentesima giornata, L’Inter batte a fatica il Cagliari e resta nettamente al comando. Vincono Milan, Juve, Atalanta e Napoli

Alle 12.30 di domenica l’Inter capolista ha sconfitto di misura per 1-0 il Cagliari a San Siro, grazie a una rete di Darmian. Alle 15 la Juventus ha battuto il Genoa 3-1. Di Kulusevski, Morata e McKennie le reti dei bianconeri; gol del Genoa, invece, firmato da Scamacca. Il Napoli si è imposto a Marassi per 0-2 contro la Sampdoria (reti di Ruiz e Osimhen). La Lazio a tempo ormai scaduto ha conquistato tre punti d’oro al Bentegodi contro il Verona. La rete dello 0-1 finale è stata siglata da Milinkovic Savic.

Alle 18 alla Roma è bastato un gol di Borja Mayoral per sconfiggere all’Olimpico il Bologna. Continua il momento magico dell’Atalanta, la quale si è imposta per 2-3 a Firenze. Gli uomini di Gasperini sono andati a segno due volte con Zapata e una volta con Ilicic (su rigore). A nulla è servita la doppietta di Vlahovic alla Fiorentina.

Il turno si è chiuso stasera con il successo del Sassuolo sul campo del Benevento per 0-1. Gli uomini di De Zerbi hanno conquistato i tre punti in palio, grazie a un autogol di Barba sul finire del primo tempo.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 30a GIORNATA: Spezia-Crotone 3-2; Parma-Milan 1-3; Udinese-Torino 0-1; Inter-Cagliari 1-0; Juventus-Genoa 3-1; Sampdoria-Napoli 0-2; Verona-Lazio 0-1; Roma-Bologna 1-0; Fiorentina-Atalanta 2-3; Benevento-Sassuolo 0-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 74 Inter; 63 Milan; 62 Juventus; 61 Atalanta; 59 Napoli; 55 Lazio*; 54 Roma; 43 Sassuolo; 41 Verona; 36 Sampdoria; 34 Bologna; 33 Udinese; 32 Genoa e Spezia; 30 Fiorentina e Benevento; 27 Torino*; 22 Cagliari; 20 Parma; 15 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 25 Cristiano Ronaldo (Juventus); 21 Lukaku (Inter); 18 Muriel (Atalanta); 16 Simy (Crotone); 15 Ibrahimovic (Milan), Vlahovic (Fiorentina), Insigne (Napoli) e Lautaro Martinez (Inter); 14 Immobile (Lazio); 13 Joao Pedro (Cagliari) e Zapata (Atalanta).