Grave lutto per la modella Ivana Mrazova: morto il padre

A darne notizia è stata la stessa 28enne sulla sua pagina Instagram. “Ciao papà, ti amo”: questo il ricordo della Mrazova.

Momento difficilissimo nella vita della modella ceca, Ivana Mrazova. La ragazza è stata colpita da un doloroso lutto. Infatti, nelle ultime ore è scomparso suo padre.

La Mrazova sui social ha pubblicato una foto che la ritrae da piccola in compagnia del padre intento a farle il bagnetto. In accompagnamento alla foto, la modella ha ricordato il suo amato genitore con queste semplici parole: “Ciao papà, ti amo”.

Il padre della Mrazova nel 2005 aveva scoperto di avere un tumore al collo. Durante l’intervento chirurgico di rimozione, rimasero lesionati alcuni nervi delle braccia. Ivana Mrazova aveva solo tredici anni e fu un trauma per lei vedere il proprio genitore senza poter più muovere le braccia.

Sono stati tanti i messaggi di conforto sui social per la Mrazova. Il fidanzato Luca Onestini, l’amico Raffaello Tonon e molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno fatto sentire la loro vicinanza alla modella in questo difficile momento.

Non ancora è noto se il padre della Mrazova sia morto per una recidiva del cancro oppure per complicanze dovute al Covid. La modella è volata in Repubblica Ceca per le esequie del genitore.