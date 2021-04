NN a tu per tu con gli Aftersat: “Il Mediterraneo la nostra identità musicale”

Si intitola ‘Sient Ancora’ il singolo della band esordiente partenopea AFTERSAT brano che anticipa l’uscita dell’EP ‘INTOSOLE’ prodotto da Dcave Records progetto che scava nell’identità meridionale e mediterranea del gruppo attraverso la ricerca di radici popolari, folk e tradizionali coniugate nello stile “folk and roll”. La band vanta già prestigiosi live come quello del Pozzuoli Jazz Festival e lo Sponz Fest.

D: Da che esigenza musicale nasce il progetto AFTERSAT?

R: È appunto da un’esigenza, di Salvatore Pone, che prende forma il progetto: circondarsi di un gruppo giovane e “moderno”, proveniente da ascolti e esperienza diversi, seppur con una certa affinità musicale, dotati di un mood maturo, in grado di dare voce e musicare dei pezzi che aveva scritto. Per cui abbiamo iniziato a lavorare suonando un repertorio di cover per conoscerci musicalmente e umanamente, per poi passare agli inediti e proseguire dedicandoci esclusivamente a brani originali.

D: Comunque il vostro background musicale ha incrociato due percorsi, è stato “difficile” unirli?

R: In realtà sono stati veramente complementari. Salvatore prima degli AFTERSAT suonava in duo, i Doppiomalto, proponendo un repertorio di sole cover mentre Alessia, Mirko, Davide e Peppe, The Charliest, puntavano solo a comporre brani inediti. Il nostro incontro è stato quindi da un lato una certa capacità di arrangiamento e di esperienze live, dall’altro una ricerca di suoni e creatività.

D: Dateci la vostra definizione di “folk and roll”

R: Tradizione e forza, una scossa alla tradizione insomma.

Folk’n’roll è ambivalente e se da una parte sta a significare una continuità tra quello che eravamo, puramente folk, e ciò che siamo ora, più rock, dall’altro sta a rappresentare una vera e propria bivalenza nel nostro suono, fatto da un lato da chitarra acustica e ukulele, che nei momenti più (o anche meno) opportuni escono fuori con belle distorsioni.

D: Cosa rappresenta per gli AFTERSAT, il Mediterraneo inteso come anima musicale?

R: Un imbuto nel quale confluiscono culture e musicalità, in termini sia di linguaggio che di espressione, apparentemente diverse tra loro, a partire dalla Spagna fino ad arrivare all’Egitto, ma accomunate da una provenienza storico-antropologica comune. L’insieme di tutto ciò è esattamente riassunto nella musicalità del sud Italia, del sud Europa, basti vedere per esempio quanto la tradizione napoletana sia fortemente piena di influenze arabe e citando, l’ormai riportato in auge dall’ultima edizione sanremese, Giovanni Lindo Ferretti, dall’Arezzo Wave dell’88, “senza gli arabi e la loro musica non c’è musica moderna europea (e questa è un’intuizione che viaggia su buone gambe e su cui siamo disposti a scommettere”). Per cui quest’anima musicale è un’identità che ogni “meridionale” si porta dentro, inconsapevolmente: La nostra idea infatti è proprio quella di far emergere questo nostro lato “contaminato”, concetto molto più evidente negli altri due brani che completano l’EP ‘INTOSOLE’, non ancora pubblici, e ancora di più in quelli a cui stiamo lavorando in questo periodo.

D: Tornare alle proprie origini, alla lingua partenopea, è stata una scelta ponderata nel tempo, oppure una rivoluzione “veloce”?

R: Prima di registrare INTOSOLE cantavamo e scrivevamo in inglese. Diciamolo: è molto più semplice che scrivere nella tua lingua. Forse perché non tutti riescono a capire cosa dici, consentendo una certa “banalità” testuale, e poi perché si hanno molti meno modi di esprimere un concetto, per cui è più “facile”. L’anno scorso, prima di registrare i brani al The Cave Studio, abbiamo realizzato una pre-produzione sotto la guida esperta e attenta di Daniele Grasso, il quale ci ha consigliato di cantare nella nostra lingua, il napoletano. Abbiamo subito fatto nostro quest’input e scritto i 3 pezzi in dialetto, tra cui Sient’ Ancora. Con il tempo ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante questa scelta/cambio di direzione e di quanto sia stato funzionale ed originale: la lingua napoletana infatti trae origine dall’idioma latino, possiede una terminologia più profonda, empatica e riesce ad esprimere meglio alcuni sentimenti e concetti rispetto all’italiano, motivo per cui continuiamo a scrivere in lingua napoletana.

D: Nei vostri live, ci sono palchi importanti come Catania, Calitri e anche la vostra terra i “Campi Flegrei”. Il vostro sguardo al Sud ha caratterizzato la vostra musica. Giusto?

R: Assolutamente sì! Non solo a livello di sonorità, come detto prima, ma anche a livello di tematiche. Il filo conduttore che lega i tre brani dell’EP è proprio il rapporto conflittuale con la propria “Terra” di origine, coniugato in 3 maniere diverse e intesa come un concetto multiplo di madre, donna, provenienza, appartenenza e esperienza.

D: In attesa che si torni ad una normalità per i live, quali sono i vostri prossimi appuntamenti?

R: Una conseguenza della pandemia è il vivere senza poter pianificare nulla a breve termine e quindi il vivere di costanti sorprese. Per ora la nostra unica certezza è quella di continuare a scrivere cose nuove ed arricchire il nostro repertorio, inviare la candidatura a nuovi contest, premi e festival di musica emergente.