L’Isola dei Famosi, Akash Kumar contro Ilary Blasi: “L’ho asfaltata”

A “L’Isola dei Famosi”, è scontro tra l’ex naufrago Akash Kumar e la conduttrice Ilary Blasi.

Finalmente, dopo due settimane di quarantena dal rientro dall’Honduras, Akash Kumar, ieri sera, ha potuto presenziare alla puntata serale de “L’Isola dei Famosi” per poter raccontare la sua breve esperienza come naufrago. Il bel modello di origini indiane, parlando della sua avventura nel reality show, ha rivelato aspetti inediti della sua vita:

“Mi sono trovato in una situazione che non avevo mai vissuto prima. Non è facile vivere una situazione del genere. Non ti regala niente nessuno. Ho pianto da solo in spiaggia. Ho capito che la vita è anche semplice. Perché l’isola ti dà anche questa opportunità, di pensare. La mia Isola l’ho vinta perché ho superato una cosa, che volevo superarla da tanti anni: i miei attacchi di panico, la mia depressione, la mia storia che è finita dopo sette anni, ed ho sofferto. Ad oggi Akash è una persona nuova. L’isola è estremamente vera. La maschere cadono tutte”.

E ancora:

“Prima di entrare all’Isola avevo già dichiarato che avevo perso 18 chili, ho sofferto di attacchi di panico, depressione. Per me questa era una sfida, comunque avevo anche lo psicologo, volevo dirlo. Si, mi ha aiutato molto anche aver conosciuto compagni come Brando, Paul, che mi hanno fatto capire tante cose. Mi dispiace che è venuta fuori la parte arrogante di me, ma penso di essere un bravo ragazzo. Forse il pubblico non mi ha capito o forse non mi è stato dato il modo. Qualcuno non mi ha dato il modo. Ma è anche giusto così. Sono dislessico e non so parlare. Perché poi parlo troppo velocemente e quando mi incavolo…”.

Ilary Blasi ad Akash Kumar: “Sono Ilary, mi presento”

Eliminato dall’isola, Akash aveva lanciato delle frecciatine agli ex naufraghi e ad Ilary Blasi, dichiarando di non conoscere la conduttrice, se non per il matrimonio con Francesco Totti. Ilary, apprese le dichiarazioni social di Akash, ieri ha voluto lanciargli una stoccata e infatti si è presentata a lui:

“Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi tanto, quindi mi ripresento. L’Isola ti ha cambiato? Sei un nuovo Akash ora? Allora me devo ripresentà. So’ sempre Ilary Blasi”.

In barba alla figuraccia fatta, il modello, durante una pausa pubblicitaria, ha pubblicato una Instagram story, attraverso la quale si è detto convinto di avere “asfaltato” tutti, Ilary compresa: “Raga, siamo ancora qua. Asfaltati. Ho asfaltato..”. Come reagirà Ilary di fronte a questa ennesima provocazione?

Maria Rita Gagliardi