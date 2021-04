L’Isola dei Famosi, Paul Gascoigne contro gli altri naufraghi: “Stupidi basta*di del ca**o “

Tra Paul Gascoigne e gli altri naufraghi de “L’Isola dei Famosi” è scontro…

Le condizioni di sopravvivenza nelle quali i naufraghi de “L’Isola dei Famosi” sono costretti a vivere per arrivare fino alla fine del reality show, sono, si sa, sempre fonte di scontro e litigi. Anche quest’anno, durante l’edizione in corso del programma condotto da Ilary Blasi, sono già nati i primi dissapori. L’ultimo, in ordine cronologico, ha visto protagonista Paul Gascoigne contro il resto del gruppo.

L’ex calciatore, reduce da un infortunio che ha quasi compromesso la sua permanenza in Honduras, è nel mirino del gruppo di naufraghi per i suoi modi, a loro dire, poco educati. I suoi modi poco gentili sono stati oggetto di discussione durante la preparazione del pranzo. Lo sportivo, mentre gli altri naufraghi stavano cucinando la razione di riso che quotidianamente possono consumare, ha proposto di utilizzare una ciabatta come presina. Gli altri naufraghi, però, gli hanno fatto immediatamente notare che nella ciabatta in questione ci fosse della sabbia e fosse, quindi, inutilizzabile. L’osservazione dei compagni non è piaciuta a Paul che immediatamente ha inveito contro i naufraghi, apostrofandoli come “Fu**ing stupid basta*d”, ossia “Stupidi basta*di del ca**o”.

La reazione dei naufraghi all’insulto di Paul

L’insulto di Paul ha lasciato attoniti i suoi compagni di avventura. Fariba, madre di Giulia Salemi, ha dichiarato: “Ha una battuta per tutti. Nessuno si salva con Paul”. Gilles Rocca, invece, ha fatto notare come tutti assumano un atteggiamento di sottomissione nei confronti dello sportivo: “Ha mandato tutti a quel paese, il problema è che davanti a Paul stiamo tutti zitti”. Dello stesso avviso è Valentina Persia: “Se fosse stata la Martani ce la saremmo mangiata”. Angela Melillo lamenta, ancora una volta, i suoi modi maleducati: “La prossima volta mi inca**o. Non è un problema di lingua, ma di educazione”.

