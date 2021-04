Enorme bolide di fuoco illumina il cielo, l’appello degli esperti: “Se l’avete vista contattateci”

In centinaia hanno osservato o filmato la caduta di una meteora avvenuta tra Florida e Bahams: le immagini della scia infuocata seguita da un’esplosione sono diventate virali

Una scia infuocata e un’apparente esplosione in cielo è stata osservata da centinaia di persone tra la Florida e le Bahamas. È successo nelle ultime ore quando diversi testimoni hanno segnalato il passaggio di una palla di fuoco, catturata anche da diverse telecamere e dashcam dei veicoli, tra i quali quello di una troupe televisiva a West Palm Beach ma anche da alcune cam comunemente posizionate agli ingressi delle case statunitensi per la sicurezza personale. Se rivolte verso est potrebbero aver catturato il passaggio della palla di fuoco e la sua esplosione lungo la costa orientale della Florida e delle Bahamas. Tanto che sui social si è scatenato un vero e proprio passaparola chiedendo a chiunque abbia una telecamera posizionata in questa direzione di verificare le proprie registrazioni e si contano già molti testimoni, da Jacksonville a Miami, che hanno riferito di aver visto l’esplosione infuocata illuminare il cielo a giorno ed altri di aver udito un boato simile a quello di un boom sonico. Il bolide ha porovocate numerose chiamate al National Weather Service e all’American Meteor Society. Si è trattato con tutta probabilità di un pezzo di un asteroide che tecnicamente viene chiamato bolide perchè a contatto con l’atmosfera esplode, come ricordato da Mike Hankey, responsabile delle operazioni all‘American Meteor Society.

Giornalista cattura il bolide durante una live su Facebook

Jay O’Brien, giornalista, stava girando una live su Facebook per WPEC CBS12 News di West Palm Beach quando la palla di fuoco è esplosa in cielo e ha pertanto filmato tutto. Via Twitter anche il National Weather Service Tampa Bay ha confermato che un mappatore di fulmini geostazionario avrebbe catturato il bolide mentre ‘bruciava’ al largo della Florida. L’American Meteo Society ha rivolto un appello a chiunque abbia visto la palla di fuoco di segnalarlo su un apposito sito web.