Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Temptation Island? La gieffina smentisce

Attraverso il suo profilo Instagram, Giulia Salemi smentisce la partecipazione, insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, a “Temptation Island”.

La macchina organizzativa di “Temptation Island” è già in moto. Il programma, che permette a sei coppie di vivere un vero e proprio viaggio nei sentimenti, come di consueto, andrà in onda questa estate su Canale 5 e sono già aperti i casting per scegliere i fidanzati che prenderanno parte alle riprese. “Nuovo Tv”, settimanale dedicato al mondo della televisione, tra i partecipanti della prossima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, ha fatto i nomi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, che si è conosciuta al “Grande Fratello Vip”, continua a vivere un vero e proprio idillio amoroso. Non solo Giulia e Pierpaolo hanno trascorso la Pasqua insieme, ma lei ha anche conosciuto anche Leonardo, il figlio che Pretelli ha avuto dalla ex compagna Ariadna Romero.

Giulia Salemi: “Io e Pierpaolo a “Temptation Island”? Non ne sappiamo nulla”

Ma i due parteciperanno davvero a “Temptation Island”? A dare una risposta a tale quesito è Giulia che, attraverso il suo profilo Instagram, dichiara:

“Io e Pierpaolo non ne sappiamo nulla. È la mia anima gemella e stiamo benissimo insieme. Siamo complici e ci rispettiamo molto. Siamo all’inizio di un rapporto che speriamo duri a lungo”.

Se l’amore va a gonfie vele, lo stesso si può dire della sfera professionale di Giulia. La bella influencer di origini persiane, infatti, sta per debuttare alla conduzione di un format tutto suo che si intitolerà “Salotto Salemi”. Ospiti della prima puntata del nuovo programma saranno Dayane Mello e Paola Di Benedetto.

