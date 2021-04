L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi abbandonano per infortunio

Brando Giorgi ed Elisa Isoardi hanno dovuto abbandonare “L’Isola dei Famosi” a causa di un infortunio.

L’edizione in corso de “L’Isola dei Famosi”, può essere definita “L’isola degli abbandoni”. Ieri sera, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, concorrenti di punta del reality show per il loro forte temperamento, hanno dovuto dire addio all’Honduras, a causa di un infortunio. Brando, che aveva già abbandonato i compagni d’avventura qualche giorno fa per dei controlli medici, deve rientrare in Italia per fare degli accertamenti oculistici.

Anche Elisa Isoardi è rimasta vittima di un incidente all’occhio destro. A raccontarlo è stata la stessa conduttrice ad Ilary Blasi:

“Stavo cucinando e c’era tantissimo vento. Non sono abituata al vento dell’Honduras e così un lapillo bollente mi è finito nell’occhio. Ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla. Devo dire che ieri sera ho pensato al peggio perché non ci vedevo più. Stanotte è un po’ dura, ora mi sono rassicurata”.

Elisa Isoardi: “L’Isola dei Famosi è stata l’esperienza più importante della mia vita”

Successivamente, in seguito ad un ulteriore controllo medico, Elisa ha annunciato il suo abbandono obbligato dal gioco:

“È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente a un mese e non me l’aspettavo. L’Isola mi ha dato tantissimo, la libertà di potermi mostrare per quello che sono. Quando mi è arrivata la proposta, non ci ho pensato due volte, avevo bisogno di andare via. È stata l’esperienza più importante e più intensa della mia vita, mi dispiace veramente tanto”.

Maria Rita Gagliardi