Serie A, dove vedere la trentunesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La trentunesima giornata di Serie A scatterà sabato con quattro anticipi. Due i big match in programma: Atalanta-Juventus e Napoli-Inter.

La trentunesima giornata di Serie A scatterà sabato alle 15 con le sfide fra il Crotone e l’Udinese e fra la Sampdoria e il Verona. Alle 18 il Sassuolo riceverà al Mapei Stadium la Fiorentina di Iachini. Alle 20.45, invece, delicatissimo match in chiave salvezza fra Cagliari e Parma.

Domenica alle 12.30 il Milan ospiterà a San Siro il Genoa. Sfida fondamentale in ottica Champions League quella delle 15 fra Atalanta e Juventus. In contemporanea si disputeranno anche gli incontri fra Lazio e Benevento e quello fra Bologna e Spezia. Alle 18 la Roma sarà di scena a Torino contro la compagine granata. Infine, alle 20.45 c’è grande attesa per il match fra il Napoli e l’Inter.

Serie A, trentunesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della trentunesima giornata di Serie A: