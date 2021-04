L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi dopo il ritiro: “Ho subito il distacco della retina”

In seguito al ritiro da “L’Isola dei Famosi”, Brando Giorgi, attraverso il suo profilo Instagram, informa i suoi followers sul suo stato di salute.

Come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, in seguito ad un infortunio, Brando Giorgi è stato costretto ad abbandonare “L’Isola dei Famosi”. Giovedì scorso, durante la consueta puntata serale del reality show condotto da Ilary Blasi, Massimiliano Rosolino, inviato del programma, ha annunciato il rientro in Italia dell’attore per accertamenti oculistici. La stessa sorte è capitata, più tardi, ad Elisa Isoardi che, dopo una visita medica, ha annunciato l’autoeliminazione forzata dal gioco.

Brando Giorgi: “Devo operarmi”

Ma cosa è successo a Brando e come sta adesso? E’ stato lo stesso ex protagonista di “Vivere” a dare conto del proprio stato di salute ai suoi followers, attraverso il suo profilo Instagram. Brando, che all’isola si stava contraddistinguendo per il suo forte temperamento e per la decisione di distaccarsi dal gruppo per vivere l’esperienza in Honduras in solitaria, ha scritto:

“Grazie di cuore a tutti, avrei continuato con molto piacere, ma ho subito il distacco di retina e sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato. Sono serenissimo, siatelo anche voi. Pensiamo di avere tutto sotto controllo ma gli imprevisti sono i veri detrattori della nostra esistenza e vanno affrontati con coraggio. Anche l’occhio vuole la sua parte. Fate memoria del bello, abbraccio tutti di cuore”.

Auguriamo a Brando una pronta e completa guarigione.

Maria Rita Gagliardi