Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 18 aprile 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 18 aprile 2021.

Nuovo appuntamento con "Che tempo che fa". Ecco, per voi, gli ospiti della puntata di questa sera

La puntata si aprirà con l’intervento del Commissario Europeo per il Mercato Interno, Thierry Breton. Carlo Verdone sarà protagonista di una nuova intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata, mentre Dori Ghezzi e Sandro Veronesi presenteranno i primi due volumi della nuova collana “I libri di Fabrizio De André”. Sua Eminenza Monsignor Vincenzo Paglia, Arcivescovo-Vescovo emerito di Terni – Narni – Amelia, e il sociologo Luigi Manconi presenteranno il libro, scritto a quattro mani, “Il senso della vita. Conversazioni tra un religioso e un pococredente”, mentre Gad Lerner presenterà il progetto “Memoriale della Resistenza italiana” che raccoglie 500 testimonianze di partigiane e partigiani.

E ancora: il direttore dell’Istituto di Neuropatologia dell’Università di Zurigo Adriano Aguzzi, Roberto Burioni, Carlo Cottarelli e il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Marisa Laurito, autrice di “Una vita scapricciata”, un viaggio nei ricordi alle soglie del suo 70° compleanno, Lodo Guenzi e Francesco Paolantoni.

Maria Rita Gagliardi