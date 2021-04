Pierpaolo Pretelli ed il figlio Leonardo a Domenica Live, Ariadna Romero non è d’accordo

Ieri pomeriggio, Pierpaolo Pretelli è stato ospite a “Domenica Live” con il figlio Leonardo. L’ex Ariadna Romero, su Instagram, ha mostrato il suo disappunto su tale decisione.

Ieri pomeriggio, Pierpaolo Pretelli è stato ospite a “Domenica Live” per parlare della storia d’amore con Giulia Salemi, l’influencer di origini persiane conosciuta nella Casa del “Grande Fratello Vip” con la quale, da qualche mese, sta vivendo un vero e proprio idillio amoroso. L’ex Velino di “Striscia la Notizia”, non si è presentato in trasmissione da solo, ma accompagnato da Leonardo, il figlio avuto dalla ex compagna Ariadna Romero. Leonardo, che ha soltanto tre anni, davanti alle telecamere si è mostrato piuttosto a disagio, riuscendo a proferire solo qualche timido “si”, incalzato dalla padrona di casa Barbara D’Urso. Pare che la decisione di far comparire il piccolo Leo in tv, inizialmente, non fosse totalmente condivisa da Ariadna. La modella cubana, attraverso delle Instagram stories, ha spiegato di aver dato il suo consenso per il bene di suo figlio, non volendo scatenare una guerra con l’ex compagno, preferendo preservare la serenità familiare:

“A volte le dinamiche familiari possono essere valutate dall’esterno con leggerezza. Non voglio annoiarvi con una lunga storia travagliata che finalmente ha trovato serenità (parlo di me e Pier in quanto genitori separati). Nè dirvi che tutto quello che faccio è per il bene di Leo (anche se è difficile da capire. Leo ha due genitori, Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui e anche il modo di gestirla con Leo. Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace”.

Ariadna Romero: “Per Leo è importante vedere mamma e papà che vanno d’accordo”

Per Ariadna, l’unica cosa che conta è che suo figlio sia sereno e spera che la serenità stessa di Leonardo sia un esempio per tante famiglie separate:

“Per Leo non è importante piacere al grande pubblico, ma vedere mamma e papà che vanno d’accordo. Bisogna andare oltre, guardare più lontano, addolcire anzichè essere spigolosi. In genere sono una molto riservata con le mie cose personali. Faccio pubblico questo messaggio non perchè mi aspetto di essere capita. Tanto c’è sempre chi apprezza e chi vede il marcio comunque. Ma sperando di portate un messaggio a tante mamme separate come me che mi scrivono di situazioni che non sanno affrontare. Mi posso sbagliare, ma quando vedo mio figlio sorridere, sereno e felice, mi rincuoro da sola e vado avanti a modo mio. L’amore genera amore, sempre”.

