“Da scostamento di bilancio a scostate proprio è un attimo”: ironia sull’incidente di Draghi

Storica fanpage di Facebook, poi migrata su Instagram (come tante realtà web), Welcome to favales si propone come Independent Media e quella di oggi pomeriggio è una vera e propria esclusiva.

Rilanciata anche da Repubblica, è la foto di un incidente che ha visto coinvolto il Presidente del Consiglio Mario Draghi: com’è possibile vedere dalla foto pubblicata nel pomeriggio, una delle macchine della sua scorta (una Volkswagen Passat) ha tamponato una Lancia Y ed è possibile vedere il premier scendere dall’auto e andare verso (a scusarsi, secondo Repubblica) chi era alla guida della vettura tamponata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano capitolino, l’incidente è avvenuto intorno alle 9,15 di ieri mattina in viale Bruno Buozzi, nel cuore di Roma.

Nessun ferito ma solo qualche danno per i mezzi coinvolti.

Scatenati i commentatori sotto il post del profilo Instagram (che conta un seguito importantissimo: quasi un milione di follower).

Di seguito alcuni dei commenti più simpatici, tutti in salsa capitolina.

Draghi col telefono in mano: “Questo lo manno a Uercam tu Favelas”

Mo je mena

Da scostamento di bilancio a scostate proprio e un attimo