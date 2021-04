Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sposano più per colpa di Belen? L’indiscrezione

Secondo il settimanale “Novella 2000”, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero rimandato le nozze a causa della gravidanza di Belen. Intanto, Ignazio è pronto a partire alla volta dell’Honduras dove vivrà l’esperienza di naufrago de “L’Isola dei Famosi”.

Da quando si sono conosciuti davanti a tutta Italia, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno vivendo un idillio amoroso che, tra crisi e ritorni di fiamma, resiste allo scalfire del tempo. A più riprese, alla coppia viene chiesto se e quando è intenzionata a convolare a giuste nozze. Se fino a qualche tempo fa entrambi sembravano propensi a pronunciare il “fatidico si”, qualcosa, nelle ultime settimane, sembra essere cambiato. Solo qualche giorno fa, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, Cecilia ha dichiarato che, al momento, le nozze non sono una priorità per lei e la sua dolce metà:

“Se ho in mente le nozze o mi va bene la convivenza? Lui è l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri. Ma i tempi sono cambiati, stiamo bene così”.

Da cosa dipende questo cambio di rotta? A spiegarlo è il settimanale “Novella 2000”, secondo il quale il matrimonio di Ignazio e Cecilia sarebbe stato rimandato a causa della pandemia e della gravidanza di Belen Rodriguez, incinta del compagno Antonino Spinalbese (la showgirl e l’ex hair stylist aspettano una bambina che si chiamerà Luna Marie e nascerà la prossima estate). I due, quindi, non sarebbero in crisi, ma starebbero semplicemente aspettando il momento giusto per celebrare in tranquillità il matrimonio.

Ignazio Moser naufrago de “L’Isola dei Famosi”

Messi da parte, almeno per il momento, i progetti matrimoniali, Ignazio è pronto a vivere una nuova sfida professionale in tv. Il ciclista, infatti, sarà naufrago de “L’Isola dei Famosi” con buona pace di Cecilia che pare inizialmente, a causa della sua forte gelosia, non avesse preso bene la partenza del fidanzato. Lo sbarco di Ignazio in Honduras, tra gli altri naufraghi dell’edizione in corso del reality show condotto da Ilary Blasi, è previsto per il prossimo 26 aprile.

Maria Rita Gagliardi