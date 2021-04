L’Isola dei Famosi, retroscena sul ritiro di Elisa Isoardi: “Non c’entra l’infortunio all’occhio”

Giovedì scorso, Elisa Isoardi ha abbandonato “L’Isola dei Famosi” per un problema all’occhio. Secondo il sito “Dagospia”, l’infortunio non sarebbe il motivo dell’abbandono della conduttrice dal programma.

Come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, giovedì scorso, Elisa Isoardi è rimasta vittima di un infortunio in Honduras. Naufraga de “L’Isola dei Famosi”, la conduttrice tv, mentre stava cucinando per le compagne d’avventura a Playa Esperanza, è stata colpita da un lapillo rovente, a causa del forte vento. Per effettuare ulteriori accertamenti, Elisa si è vista costretta a tornare in Italia.

Rientrata in patria, la Isoardi, attraverso la sua pagina Instagram, la presentatrice ha rassicurato i suoi fans circa il suo stato di salute:

“Eccomi qua ragazzi con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene… Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI”.

Dagospia su Elisa Isoardi: “Ha firmato per otto puntate”

Il sito “Dagospia”, in merito all’autoeliminazione di Elisa, ha lanciato un importantissimo scoop. Secondo la testata giornalista, la conduttrice non sarebbe uscita dal gioco a causa dell’incidente che l’ha colpita, ma perchè avrebbe firmato per presenziare ad otto puntate del programma:

“Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”.

Elisa diventerà, quindi, un nuovo volto Mediaset?

Maria Rita Gagliardi