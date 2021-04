L’Isola dei Famosi, chi è Manuela Ferrera: età, biografia e curosità

Cenni biografici su Manuela Ferrara, concorrente de “L’Isola dei Famosi”.

Manuela Ferrera è ufficialmente una nuova naufraga de “L’Isola dei Famosi”. La showgirl e modella sbarcherà in Honduras questa sera , durante la puntata serale del reality show condotto da Ilary Blasi.

Biografia e curiosità su Manuela Ferrera

Manuela Ferrera è nata a Brescia, il 5 maggio 1984. Cresce con Marianna, la sorella gemella con la quale condividerà il ruolo di “Meteorina”. Da sempre grande appassionata di calcio, moda e avventura, studia Biologia e consegue il titolo di analista biologa. Dopo aver lavorato come modella, debutta in tv come Meteorina del “Tg4”, insieme alla sorella gemella Marianna. Nel 2019, posa senza veli per il calendario della rivista “For Men”. Ottiene un buon successo e diventa opinionista per il programma, condotto da Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque”. E’ stata anche ospite del programma calcistico “Tiki Taka”.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una relazione, durata qualche mese con il calciatore Gonzalo Higuain e si è vociferato di un flirt, da lei smentito, con il campione Cristiano Ronaldo. I due si sarebbero soltanto sentiti per SMS e il calciatore le avrebbe fatto i complimenti per il calendario. E’ stata sentimentalmente legata anche al gieffino Biagio D’Anelli.

Maria Rita Gagliardi