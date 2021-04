L’Isola dei Famosi, chi è Rosaria Cannavò: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Rosaria Cannavò, concorrente de “L’Isola dei Famosi”.

Rosaria Cannavò è ufficialmente una nuova naufraga de “L’Isola dei Famosi”. La showgirl sbarcherà in Honduras questa sera , durante la puntata serale del reality show condotto da Ilary Blasi.

Biografia e curiosità su Rosaria Cannavò

Rosaria Cannavò è nata in Sicilia, il 4 novembre 1983. Fin da bambina sogna di intraprendere una carriera nel mondo della danza, e dopo un inizio da ballerina comincia la carriera da showgirl. Nei primi anni ‘200, debutta in tv come ballerina in vari programmi, tra cui “Sarabanda”, “I Raccomandati”, “I migliori anni” e “Paperissima”. É meteorina su Skymeteo 24 e partecipa anche al reality show, condotto da Barbara D’Urso, “Un, due, tre stalla”. Nel 2009, partecipa al film di Fabrizio Manfredini, “La suite”. Dopo aver posato per vari calendari ed aver partecipato ad una puntata del programma dei comici Pio & Amedeo, “Emigratis”, si prende una pausa dagli impegni televisivi, per poi riapparire nell’ottava edizione del programma di Paolo Bonolis, “Ciao Darwin”. Attualmente, lavora come influencer su Instagram, dove sponsorizza soprattutto marchi di moda.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata, dal 2015 al 2018, con l’imprenditore ligure Andrea Berti. Attualmente, è fidanzata con il fisioterapista Francesco Casagrande.

Maria Rita Gagliardi