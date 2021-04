Tsunami di ghiaccio invade le strade e provoca danni: cittadini impauriti e preoccupati

Dalla città di Khabarovsk arrivano le immagini di un incredibile tsunami di ghiaccio che ha superato gli argini di un fiume raggiungendo la strada antistante e provocando danni

Hanno davvero dell’incredibile le immagini arrivate da una città siberiana letteralmente colpita da uno tsunami di ghiaccio. Si tratta di un fenomeno non frequente ed in alcuni casi estremamente pericoloso per chi si trova a transitare o per chi abita nelle immediate vicinanze. È accaduto a Khabarovsk, dove il fiume Amur ha riversato sulle strade enormi blocchi di ghiaccio che hanno provocato molti danni e momenti di grande preoccupazione. Il fiume va a formare il confine tra l’estremo oriente russo e la Cina nord orientale: qui sono andati accumulandosi pezzi di ghiaccio di grandi dimensioni che poco alla volta si sono avvicinati agli argini finchè, sospinti dall’acqua sottostante e da altri blocchi in arrivo, sono arrivati a ricoprire le strade dando forma ad un vero e proprio tsunami di ghiaccio, fenomeno che su alcuni fiumi e laghi si può formare nel periodo primaverile in Asia ma anche in America. La pressione esecitata dagli ammassi ghiacciati gli uni sugli altri ha provocato addirittura la distruzione di una ringhiera metallica, il tutto tra lo stupore dei passanti che non hanno potuto fare altro che allontanarsi ad una distanza di sicurezza. E non è la prima volta che succede in questo periodo dato che solo pochi giorni fa un altro spostamenti di ghiaccio era stato segnalato nelle medesime zone.

LEGGI ANCHE =>> Tsunami in Giappone: identificati i resti di una vittima 10 anni dopo il disastro



Come si forma uno tsunami di ghiaccio

Forti venti o correnti molto intensi possono dare forma agli tsunami di ghiaccio. I blocchi ghiacciati che galleggiano su fiumi o laghi possono infatti essere spinti verso la terraferma e qualora vadano ad accumularsi perchè presenti in grande quantità, si possono formare vere e proprie ‘torri’ di ghiaccio alte diversi metri oppure si rischiano danni di una certa entità. In alcuni casi infati gli tsunami di ghiaccio hanno addirittura distrutto intere abitazioni.