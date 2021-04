Vede un uomo barcollante sul ciglio della strada, muore poco dopo: è stato accoltellato

La polizia brancola al momento nel buio in merito al probabile omicidio di un uomo trovato ancora in vita dal conducente di un carroattrezzi a bordo strada su una delle principali arterie di Houston

Agghiacciante quanto accaduto a Houston, in Texas. La polizia sta cercando risposte dopo che un uomo è stato trovato accoltellato a morte a poca distanza da South Braeswood. La vitima è stata trovata intorno alle 2:20 di giovedì: la polizia di Houston ha detto che l’autista di un carroattrezzi che viaggiava in direzione ovest su South Loop ha notato un uomo barcollante sul ciglio della strada. L’autista del carroattrezzi ha fatto un’inversione a U per andare a controllare l’uomo e lo ha trovato sdraiato a faccia in giù in una corsia del traffico con i segni evidenti di una coltellata. Una pattuglia si trovava nelle vicinanze ed il conducente l’ha immediatamente allertata della tragica scoperta ma quando gli agenti sono arrivati sul posto l’uomo era già deceduto.

Le dichiarazioni della polizia

La polizia ritiene che la vittima sia un uomo sulla quarantina e che con tutta probabilità vivesse in un accampamento di senzatetto nelle vicinanze. “Non abbiamo ancora informazioni, fino a quando non arriveranno conferme ufficiali dal medico legale, le dimensioni del coltello. Non c’era una traccia di sangue da seguire”, ha dichiarato il sergente Michael Arrington, aggiungendo: “Possiamo solo muoversi a partire dal punto dal quale l’autista del carroattrezzi lo ha visto camminare e provare a muoverci a ritroso. In quella zona ci sono diversi accampamenti per senzatetto e potrebbe essere una delle persone che vivono lì”. La polizia ha chiesto a chiunque abbia informazioni di mettersi in contatto con Crime Stoppers e con HPD Homicide. Il tratto stradale interessato dal ritrovamento è stato chiuso per effettuare i rilievi e per l’avvio delle indagini, salvo poi essere successivamente riaperto.