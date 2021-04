Gru edile colpisce un pick up in viaggio in autostrada, è un disastro: morti due uomini

Forse a causa di un malfunzionamento una grossa gru usata per lavori stradali ha urtato un veicolo su un’autostrada texana. I due occupanti di 37 e 42 anni sono deceduti

Spaventoso incidente stradale quello avvenuto nella contea texana di Jefferson, costato la vita a due uomini. Le vittime si trovavano in un’auto andata a schiantarsi contro una gru edile, come confermato dal Dipartimento di Pubblica sicurezza del Texas, per ragioni ancora da chiarire. Lo schianto è avvenuto in orario pomeridiano nelle corsie in direzione ovest della I-10 nei pressi di Beaumont mentre le vittime risiedevano a Friendswood. Stando quanto emerso dalle indagini successive all’incidente un furgoncino Toyota del 2013 stava viaggiando in direzione ovest sulla I-10 vicino a Smith Road mentre le squadre di costruzione stavano lavorando al progetto di ampliamento della I-10, azionando una gru pesante. Si ipotizza che proprio la gru possa aver avuto qualche tipo di malfunzionamento e avrebbe, secondo la polizia, colpto il pick up. Per i due occupanti non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato troppo violento e sono stati dichiarati morti sul posto dai soccorritori. Le vittime sono Sarfaraz Karowadia, 37 anni, e il suo passeggero, Altaf Kasowadia, di 42 anni e sembra che fossero tra loro imparentati anche se al momento non vi sono informazioni più specifiche a riguardo. “L’indagine rimane attiva”, hanno confermato in un comunicato i funzionari del DPS, “allo scopo di accertare l’esatta dinamica dei fatti che hanno portato a questo incidente fatale”.

La reazione del Dipartimento dei Trasporti al grave lutto

Il Dipartimento dei trasporti del Texas ha confermato di avere un contratto attivo con la società coinvolta nei lavori di costruzione sulla porzione di I-10 in cui è avvenuto l’incidente. Un portavoce ha rilasciato una dichiarazione: “I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a coloro che sono stati colpiti dal tragico evento. TxDOT collaborerà con il team delle forze dell’ordine che conduce le indagini sull’incidente per fornire tutti i dettagli riguardanti la scena o le parti specifiche coinvolte. Possiamo confermare che TxDOT ha un contratto attivo con Johnson Brothers Corporation per il progetto di costruzione I-10 da FM 365 a Walden Rd. Al momento non sono previste chiusure del progetto. TxDOT è rattristata da questo incidente e dalla perdita di vite umane e porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari delle persone coinvolte”. Un amico di famiglia degli uomini uccisi ha detto ad ABC13 che i due possedevano un minimarket nella zona di Beaumont, non lontano da dove è avvenuto l’incidente. Spiegando che i due si spostavano tutti i giorni da Friendswood al minimarket e che dunque si trattava di un percorso per loro abituale.